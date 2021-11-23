Antalyalı çiftçilerden Rusya’ya alternatif pazar isteği

Antalyalı çiftçiler, Rusya’nın nar ve biber alımına yönelik getirdiği kısıtlamaların ardından Rusya’ya alternatif olarak Avrupa, Ortadoğu ve uzak doğu ülkelerine ihracın arttırılmasını istedi.

Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelen çiftçiler, son günlerde gübre fiyatlarında yaşanan artışı ve girdi maliyetlerini masaya yatırdı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Daha önceki yıllarda girdi fiyatları inişli çıkışlı seyrederken çiftçi olarak ayakta kalmaya çalışıyorduk. Son bir yıldır bırak ayakta kalmayı yaşama şansı bile kalmadı demek yanlış olmaz. 27 Temmuz 2021’de 135 olan bir gübre 4 gün önce fiyatı 300 TL oldu. Yine aynı tarihlerde 135 TL olan bir başka gübre 330 TL oldu. Bir başka gübre ise 315 TL’den 500 TL oldu” açıklamasına yer verdi.

"Tohum artışı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında gerçekleşti"

Hayvanlık sektöründe yem fiyatlarında yaşanan artışa da değinen Alp, “2020’de 80 TL olan besi yemi 2021’de 170 TL, 2020’de 90 TL olan süt yemi 2021’de 190 TL, 2020’de bir ton saman 700 TL iken şuanda 900 TL oldu. Süt fiyatları ise 2020’de 2.50 kuruş iken 2021’de 3.20 kuruş oldu. Aşılı domates fidesi ise şuanda 4-6.5 TL, normal domates 2.5 TL, Kaliforniya biber 3.5-5.5 TL arasında satılıyor. Tohum artışı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında gerçekleşti” açıklamasına yer verdi.

Piyasa fiyatları düştü

Piyasalarda yaşanan düşük hakkında da bilgi veren Alp, “25 Ekim 2021 tarihinde domates 4 TL, kokteyl 8 TL, sivri biber 6.80 TL, kıl biber 8 TL, dolmalık biber 3 TL, patlıcan 4.5 TL, kabak 5 TL, salatalık 2.10 TL. 22 Kasım itibariyle domates 2.30 TL, domates kokteyl 6 TL, sivri biber 7 TL, kıl biber 8 TL, patlıcan 5.70 TL’ye düştü” dedi.

"Avrupa, Ortadoğu ve Uzak doğu pazarlarının devletimiz tarafından çözüme ulaştırılması gerekmektedir"

Alp konuşmasını şöyle sürdürdü, “Rusya analizi öne sürerek ülkemizin yapmış olduğu analizi önceleri kabul ederken yaklaşık 1 aydır analizi kendilerinin yapacaklarını öne sürerek tırlardaki tarım ürünlerimizi 8-10 gün bekletiyor. Ürünlerimizin kalitesi bozuluyor. Devletimizin acil olarak karşılıklı heyetler halinde ivedillikle çözüm yolu bulması gerekmektedir. Yine yalnız Rusya’ya bağımlı kalmamak için Avrupa, Ortadoğu ve Uzak doğu pazarlarının devletimiz tarafından çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Tarım girdilerinin yüksekliği nedeniyle çiftçimizin ayakta kalması mümkün gözükmemektedir” sözlerine yer verdi.