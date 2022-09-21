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Ankara’da bir un fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca yarı fiyatına satış yaptı
Ankara’da Emek Un Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 liradan satışa sundu.
Ekonomi 21.09.2022, 09:39
Ankara’da Emek Un Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 liradan satışa sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankara Polatlı’da bir un fabrikası 10 gün boyunca 600 liraya satılan 50 kiloluk unu 350 liradan satışa sundu.
Emek Un Yönetim Kurulu Başkanı Adil Çınar, söz konusu satışa ilişkin, “Cumhurbaşkanlığımızın, halkımızın düşük maliyetli un alabilmesi amacıyla yapmış olduğu ekonomik paket uygulamaları çerçevesinde Emek Un olarak Polatlı halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.
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