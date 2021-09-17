banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede toplam 17 bin 270 kişiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacak.

Ekonomi 17.09.2021, 09:47
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede toplam 17 bin 270 kişiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için düğmeye bastı. Elektronik başvuru sistemini kullanarak talepte bulunan 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. Toplam 12 bin ton tohum desteğinden 17 bin 270 Başkentli çiftçi yararlanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından konu ile olarak yaptığı paylaşımda, “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz. 25 ilçemizden başvuruda bulunan 17 bin 270 çiftçimize yüzde 90’ı hibeli 12 bin ton arpa ve buğday tohumu desteği sağlıyoruz” sözleriyle müjdeyi duyurdu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0