Altındaki fiyat artışı kuyumcularda hareketlilik oluşturdu

Son günlerde döviz kurlarının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yaşanan yükseliş kuyumcu esnafında alım ve satımlarda hareketlilik oluşturdu.

Genel olarak hareketli seyreden altın piyasası son günlerde yükselişte. Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da yukarı çıkmaya başladı. Yaklaşık 3 gün öncesine göre hızlı artışın gözlendiği altın piyasası kuyumcu esnafında hareketliliğe neden oldu. Daha da yükseleceğini düşünenler altın almak için gelirken, artan fiyatlardan faydalanmak isteyenler satış için kuyumcuların yolunu tuttu.

“Gram altın 550 liraya kadar yükselebilir”

Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat, altın piyasasının daha da yükselmesini beklediklerini belirtti. Hızlı artışın bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünü ifade eden Polat, şu ifadeleri kullandı:

“Altının ons fiyatı bin 750 dolardan bin 795 dolar seviyelerine kadar çıktı. Tabi doların etkisi çok büyük oluyor. Doların fiyatı 8,50 liradan 9,15 lira seviyelerine ulaştı. Bu da altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın 490 liradan 528 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 800 lira civarlarından 850 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise 3250 lira civarlarından 3500 liralara kadar yükseldi. Dolardaki kur artışı devam ederse altın fiyatlarında da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Tahminlerimize göre gram altın 550 liraya kadar yükselebilir. Altının yükselmesiyle piyasaya da hareket geldi. Elindeki altını yükselişten faydalanarak satmak isteyenler geliyor. Bir de yatırım amaçlı daha da yükseleceğini düşünenler altın satın almak için geliyor.”