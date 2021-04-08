Altında tepki alımları devam edecek mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458 lira seviyesinden işlem gördü.

Dün 454-459 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 455,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 458,2 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.743 dolardan alıcı buldu.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizde, “8 ve 21 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1732 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluşmaya başlaması yükselişin devamı adına güçlü bir izlenip sağlıyor. Bu durumda 1732 üzerinde fiyatlamaların devam etmesi 1755 ve 1764 dirençlerini ön plana çıkaracaktır. Özellikle 1764 direncinin önemli olduğunu ve kırılımın sağlanması durumunda 1795 direncinin potaya girebileceğini not edelim. Buna karşılık 1732 desteğinin kırılmasını sağlayacak fiyatlamalarda 1700 desteği kısa vadede bir kere daha hedef konumuna yerleşebilir” denildi.

Gedik tarafından hazırlanan forex bülteninde, “Fed tutanakları, ons altını destekliyor. 16-17 Mart tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları, dün açıklandı. Tutanaklarda, Fed'in enflasyon konusunda endişeli olmadığı görülürken, varlık alımlarının mevcut hızda devam edeceği de ifade edildi. Güvercin tonunu korumaya devam ediyor. Sürpriz ifadeler yok. Enflasyon konusunda endişeli olmamaları, piyasalarında Fed'in kısa vadede bir aksiyon almayacağına ikna olmasını destekliyor. Dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrederken, ons altında bu hafta 1730$ seviyesinin üzerindeki ısrarcı seyrini korumaya devam ediyor. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Altında oynaklık oluşabilir. Ons altın için 1732$ - 1720$ - 1709$ destekler, 1749$ - 1759$ - 1769$ dirençler olarak izlenebilir” diye belirtildi.

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise, “Ons altın, uzun vadeli trend destek bölgesinden gelen tepki alımlarının ardından, enflasyon beklentilerinin de yüksek seyretmesiyle güçleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.75 seviyesini henüz aşamaması da değerli metalleri bu aşamada destekliyor. Ancak ETF çıkışlarının devam ettiği göz önüne alınırsa, altında trendin değiştiğini söylemek için henüz erken. Tepki alımlarının devam etmesi halinde 1.750-1.765 ve 1.800 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Grafikte oluşan ikili dip görüntüsü, 1.750 aşıldığı takdirde 1.800-1.820 bölgesine doğru hareketin sürebileceği izlenimini veriyor. Aşağıda ise 1.720 ve 1.700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için 1.900 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz" diyerek teknik görünüme dikkat çekildi.