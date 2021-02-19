Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

397,24

399,19

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

396,83

396,90

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.771,90

1.772,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

634,93

648,93

YARIM ALTIN FİYATI

1.265,89

1.297,87

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.539,71

2.587,80

ATA ALTIN FİYATI

2.626,81

2.693,37