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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, 395 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 397,9 liradan işlem görüyor. Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 19 Şubat altın fiyatları...
Ekonomi 19.02.2021, 15:30
2005
Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
397,24
399,19
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
396,83
396,90
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.771,90
1.772,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
634,93
648,93
YARIM ALTIN FİYATI
1.265,89
1.297,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.539,71
2.587,80
ATA ALTIN FİYATI
2.626,81
2.693,37