Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının küresel denemelerinin yakında başlayacağı düşünülürken şirket şu ana kadar yapılmış deneylerin bir kısmında aşının yüzde 90 etkinliğe ulaşmasından sonra bunu kanıtlamak için yeni bir test yapılmasını da istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi.

Öte yandan, ABD’de işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde artarak haziran ayından bu yana ilk defa arka arkaya yükselmiş oldu.

Altın fiyatları, art arda üçüncü haftayı da düşüşle geçmeye doğru ilerlerken haziran ayından sonraki en uzun kayıp serisine hazırlanıyor.

United Oversea Bank Stratejisti Quek Ser Leang’e göre, “Altın yeni bir düzeltme aşamasına doğru gidiyor. 1.760-1.780 dolar arasındaki destek alanı aşılırsa fiyatlar 1.600 dolara kadar inebilir.”

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde içerisinde bulunduğumuz haftaya 1870 seviyelerinde başlangıç yapan altının, hafta içerisinde yaptığı aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte haftayı kayıp ile kapamaya hazırlandığı belirtilirken, “Birkaç haftadır Kovid19 virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin gelen oldukça iyimser haber akışları küresel bazda risk iştahını artırarak altından çıkışlar yaşanmasına neden oldu. Bununla birlikte ABD kanadında Joe Biden’ın Başkanlığa Geçiş Süreci resmi olarak başladı. Trump ise Şükran Günü nedeniyle ülke dışındaki ABD askerleri ile yaptığı video konferansta Seçiciler Kurulu’nun Biden’ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda Beyaz Saray’ı bırakacağını açıkladı. ABD’de Başkanlık seçimi öncesi sokağa çıkma eylemlerinin yaşanabileceği ve kaos ortamının gelebileceği söylentileri piyasaları tedirgin etmişti. Fakat sürecin yavaş ilerlemesine rağmen böyle olayların yaşanmaması piyasaları rahatlatıyor. Geçiş Süreci’ninde sorunsuz ilerlemesi küresel risk iştahını artıran bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar bugün tatil. Ekonomik takvimde ise altını sert etkileyebilecek bir veri akışı bulunmuyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1819.39 – 1847.91 – 1885.04 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1793.52 – 1769.20 – 1742.86 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir." deniliyor.