Alnus Yatırım, “Digital Onboarding” sistemini “Görüntülü Hesap” uygulamasıyla desteklemeye başladı

Tüm dijital ortamlarda dakikalar içerisinde hesap açabilmeyi sağlayan Dijital Onboarding sistemi, yatırım süreçlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesini olanaklı kılıyor. “Görüntülü Hesap” uygulaması ile basit ve güvenli şekilde Alnus yatırım temsilcileriyle görüntülü görüşme olanağı sağlanıyor. Bu sayede yatırımcılarımız ıslak imza prosedürlerine ihtiyaç duymadan, şubeye gitmeden, sıra beklemeden, kargo, kurye sıkıntısını aşarak yatırım hesabı açabiliyor ve tasarruflarına yön verebiliyor.

Attıkları yeni dijital adımlar konusunda bilgi veren Alnus Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seda Atasaygın, sektör genelinde dijital ekosisteme dâhil olmanın stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtirken, sürdürülebilirlikte dijitalleşmenin önemini vurguladı. Atasaygın, “sürekli yenilenen teknolojik altyapısı, genişleyen hizmet ağı ve tecrübeyi dinamizmle birleştiren insan kaynağıyla Alnus Yatırım, sermaye piyasalarında değer yaratmaya devam edecektir” dedi.

Sektörün, finansal veriye dayalı performanslarını değerlendirmede yeni yaklaşımlarla, çevik dönüşümlerle entegre süreçlere uyumlu olmasını söyleyen Atasaygın, yatırım sektörünün kendine özgü standartları da zenginleştirmesi, sağlam, güvenilir sistemler kullanarak bu konuyu işlemesi gerektiğini vurguladı.

Kesintisiz, Güvenli, Şeffaf ve Çevreci Erişim

Alnus Yatırım olarak finansal sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Atasaygın, dijital trendlere hızla uyum sağladıklarını belirterek bu çerçevede kullanıcı dostu Alnus Yatırım Online Şubesi ve Alnus Trader uygulamalarının sürekli güncellenerek yatırımcılara kesintiye uğramayan, güvenli ve şeffaf erişim imkânı sağladıklarını belirtti. Atasaygın, başta “Görüntülü Hesap” uygulaması olmak üzere uygulamaya aldıkları tüm dijital sistemlerin aynı zamanda sürdürebilirliğin temelinde yatan ekonomik, çevre ve toplumsal çıktılarının yanı sıra yatırımcıya finansal sürdürülebilirlik gelişiminde teşvik edici etkisi olduğunu söyledi.