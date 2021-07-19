Almanya ve Rusya’nın karpuzu Adana’dan

Türkiye’nin yılda 3.9 milyon ton karpuz üretiminin yüzde 23’ünü karşılayan Adana karpuzu, başta Almanya ve Rusya olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye’nin en erkenci karpuzunun üretildiği Adana, üretimde de birinci sırada. Adana, Türkiye’de yılda 3.9 milyon ton üretilen karpuzun yüzde 23’nü tek başına üretiyor. Bunda en büyük etken Adana’nın karpuz üretiminde iklim koşullarının uygun olması. Ancak geçen yıl Adana’da 120 bin dekar alana karpuz ekimi yapılırken, bu yıl bunun 110 bin dekar alana kadar düştüğü öğrenildi. Ekim alanları daralmasına rağmen bu yıl bin dekar alana 745 ton karpuz rekoltesi beklendiği de öğrenildi.

Adana İl Tarım Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana karpuzunda hasat devam ederken, tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzunun yurt içindeki satışının yanı sıra 8 ülkeye de ihraç edildiğini belirtti. Tekin, Adana karpuzunun başta Almanya ve Rusya olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.