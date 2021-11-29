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Allianz Motto Hareket’e Sürdürülebilir İş Ödülleri’nden “İş Birliği” ödülü

- Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir- "Allianz Motto Hareket yolculuğumuzla 7-12 yaş arasındaki çocukların spor yoluyla hem hayat becerilerini hem de fiziksel aktivitelerini artırmalarını amaçlıyoruz"

Ekonomi 29.11.2021, 15:05
Allianz Motto Hareket’e Sürdürülebilir İş Ödülleri’nden “İş Birliği” ödülü

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde, kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket ile “Kurum-STK İş Birliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda toplumun iyiliği için insan odaklı, gelecek nesillere değer yaratan yatırımlara imza atan Allianz Türkiye, takdir edilmeye devam ediyor.

Allianz Türkiye; başarılı, sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek üzere düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket ile “Kurum-STK İş Birliği” kategorisinde Sürdürülebilirlik Ödülü’nün sahibi oldu. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen organizasyonun kazananları 25 Kasım’da çevrimiçi olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, Allianz Motto Hareket’in, tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumların katıldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"2018 yılında başlayan Allianz Motto Hareket yolculuğumuzla 7-12 yaş arasındaki çocukların spor yoluyla hem hayat becerilerini hem de fiziksel aktivitelerini artırmalarını amaçlıyoruz. Pandemi öncesinde fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz programımızı pandemiyle birlikte çevrimiçi sınıf ortamına taşıyarak kesintisiz sürdürdük. Ayrıca yine pandemi döneminde açık kaynak haline getirdiğimiz Allianz Motto Hareket video serimizle YouTube üzerinden tüm çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. İyilik yolculuğumuzda bize eşlik eden TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı’na; program danışmanı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Prof. Dr. Levent İnce ve ekibine, programın tasarım ve uygulama sürecinde iş birliği yaptığımız Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel’e, Türkiye Atletizm Federasyonu’na, Sosyal İnovasyon Merkezi’ne ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz."

- Allianz Motto Hareket sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor

Allianz Türkiye’nin spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda çocukluktan başlayarak yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefiyle TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, 2018 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Toplam 8 yıl sürmesi planlanan Allianz Motto Hareket, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde ya da dijital sınıf ortamında gönüllü eğitmenler aracılığıyla 16 haftalık bir eğitim programı olarak uygulanıyor. Sahaya ya da internete erişimi olmayan çocuklar uygulamalara, TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaşırken, internet erişimi olan tüm çocuklar programı YouTube üzerinden, 9 temadan oluşan video serisiyle uygulayabiliyorlar. Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından hazırlanan raporda, programa katılan çocuklarda 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiğine yer veriliyor.

- Projeler 15 kategoride değerlendirildi

Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan Sürdürülebilir İş Ödülleri bu yıl sekizinci kez düzenlendi. Projeler, alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından 15 kategoride değerlendirildi. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri; kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmayı ve geniş kitlelerle paylaşmayı; bu projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmeyi ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

#Allianz Türkiye
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