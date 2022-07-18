Alkollü içkilere zam geldi

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu fiyat artışları, sene başından bu yana beşinci zam olma özelliğini taşıyor.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söyledi. Aybaş, zam oranının ortalama yüzde 15-20 aralığında değiştiğini ifade etti.

Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti.

Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

BİRAYA DA ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan Aybaş, bu ay itibarıyla biraya da zam beklendiğini, ancak hem yapılacak zamların hem de zam oranlarının henüz netleşmediğini kaydetti.