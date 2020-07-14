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Aliağa, yatırımda salgın dinlemedi

ALİAĞA, KORONA VİRÜS SALGINININ TİCARETE OLAN OLUMSUZ ETKİSİNE RAĞMEN 2020 YILININ İLK YARISINI OLDUKÇA HAREKETLİ GEÇİRDİ.

Ekonomi 14.07.2020, 17:40 14.07.2020, 17:58
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Aliağa, yatırımda salgın dinlemedi

Türkiye’de ticaret ve sanayi potansiyeli en güçlü ilçelerden biri olan ve rafineri, petrokimya, demir çelik, enerji, liman-lojistik ve gemi söküm gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapan Aliağa, korona virüs salgınının ticarete olan olumsuz etkisine rağmen 2020 yılının ilk yarısını oldukça hareketli geçirdi.

Korona virüs salgınının etkilerini hisseden bölge ve ülke ekonomisinin aksine Aliağa’da açılan şirket sayılarında artış yaşanırken, kapanan şirket sayıları da azalış gösterdi. 2020 yılının ilk 6 ayında ilçede açılan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranında artarken, kapanan firma sayısında ise 2020 yılının ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 oranında azalma oldu. Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, 2020 yılının ilk 6 ayında ALTO’ya 114 şirketin kaydının yapıldığını, 50 firmanın ise kaydının silindiğini ifade etti.

Açılan şirket sayısı yüzde 22,5 arttı

Aliağa iş dünyası olarak salgın nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Ertürk, “2019 yılının ilk yarısında ilçemizde toplam 93 şirket kurulmuştu. 2020 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 22,5 düzeyinde artarak 114’e yükseldi. 2020 yılının ilk yarısında kentte kapanan şirket sayısı ise 64’ten 50’ye geriledi. Böylece kapanan şirket sayısında düşüş oranı yüzde 21,8 oldu. Tüm bu istatistikler salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde Aliağa’da ekonominin hareketliliğin devam ettiğini göstermesi açısından oldukça sevindirici” dedi.

"Aliağa büyürse bölgemiz büyür, ülkemiz büyür"

Yeni açılan şirketlerle birlikte Aliağa’nın ekonomideki başarısını sürdürerek bölge ve ülke ekonomisine katkısının devam edeceğini dile getiren Ertürk, “Aliağa iş dünyası, içerisinde bulunduğumuz şartlara rağmen yatırımdan, üretimden vazgeçmiyor. Bu süreçte en önemli hedefimiz, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat. Yatırımcılarımız bu zor dönemde elini taşın altına koyarak üretime, istihdam alanı sağlamaya devam etti. Bu noktada ilgili bakanlıklarımızın ve kamu kurumlarımızın yatırımcılarımızın yanında olarak önemli desteklerde bulundular. ’Aliağa büyürse bölgemiz büyür, ülkemiz büyür’ inancıyla yeni üretim ve istihdam alanları oluşturma çabası içerisinde olan tüm müteşebbislerimize oda olarak desteklerimizi sürdüreceğimizi belirterek kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

"50 kişi esnaflığı bıraktı"

Aliağa Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ise 2020 yılının ilk 6 ayında odaya kayıtlı ilçede açılan iş yeri sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artarken, kapanan firma sayısında ise 2020 yılının ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında azalma olduğunu söyledi. Serdar Berk, “Bildiğiniz üzerine korona virüs salgının sürecinde en fazla etkilenen kesimlerin başında esnaf ve onların yanında çalışan vatandaşlar geliyor. Kimi iş kollarının yavaşlayan ekonomiyle birlikte işleri azalırken kiminde de işler tamamen durdu. Zira kahvehaneler, kafeler, kuaförler insanların sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak amacıyla kapatıldı, restoranlarda masada servis durdu, sadece sipariş ya da ‘gel al’ hizmeti veriliyordu. Devlet gerek alınan sağlık önlemleri sonucunda işleri duran, gerekse de ekonominin yavaşlamasından olumsuz etkilenen küçük esnafa destek olmak amacıyla bir dizi önlemler aldı. Devletimiz, esnafın vergi ve sigorta primleri ertelendi, sonra düşük faizli destek kredileri verildi. Kredilerden yararlanabilen esnaf için bunlar kısmen de olsa önemli. Ancak bir de yararlanamayan, iş yerini kapattığı için de hiçbir geliri olmayan esnafımız var ve sayıları oldukça fazla. Korona virüs sürecinde yılbaşından bu yana 177 kişi iş yeri açtı, 50 kişi ise esnaflığı bıraktı. Kesin sonuçlar yıl sonunda belli olacak. Normalleşme sürecinin başlamasını rağmen halan daha sıkıntı içinde olan esnaflarımız var. Korona virüs salgını döneminde esnaf, hükümetin esnaf paketi kredisinden yararlanarak ayakta durabildi. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi birliği aracılığıyla esnaflarımıza kredi verildi" dedi.

#İzmir
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