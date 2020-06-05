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Albayrak: Swap görüşmeleri sürüyor, yakında sonuç alacağız

Ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası'nın swap konusunda yoğun teknik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti, Albayrak son haftalarda büyük grupların Türkiye'de üretim yapma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Albayrak: Swap görüşmeleri sürüyor, yakında sonuç alacağız

Ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası'nın swap konusunda yoğun teknik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti, Albayrak son haftalarda büyük grupların Türkiye'de üretim yapma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

05 Haziran 2020 Cuma 13:57
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Albayrak: Swap görüşmeleri sürüyor, yakında sonuç alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomistler ve gazetecilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında swap görüşmelerinin devam ettiğini belirten Albayrak; "Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Süreç bizi bu konuyu hızlandırmaya itti" yorumunu yaptı. Bakan Albayrak, istihdam konusunda "çok ciddi" bir paketin hazırlandığını duyurdu

Albayrak Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden daha az etkilenen ülkelerden biri olması için çalıştıklarını belirtti. Bu süreçte Türkiye'nin pozitif ayrışacağını kaydeden Bakan bu olağanüstü dönemde önceliklerinin bütçe dengesi değil, istihdam ve etkilenen sektörleri kalkan içine almak olduğunu söyledi.

Olağanüstü dönemin hızlı kararlar almayı gerektirdiğini söyleyen Albayrak normalleşme sürecinde düzenlemelerin etkinliğini yakından izlediklerini belirtti.

Albayrak iktisadi faaliyette canlanmaya bağlı olarak bütçe rakamlarında Mayıs'ta toparlanma olacağını vurguladı.

"BELLİ DÖNEMLERDE TEDBİR ALMAK GEREKİYOR"

Altın ve Dövizdeki vergilere dair Bakan şunları söyledi, "Bağımsız bir ülkeyseniz o ülkenin para biriminin itibarını korumalısınız. Dünyada Türkiye kadar sermaye hareketi rahatlığı kolaylığı olan ülke var mı? Bu kadar hızlı işlem yapılabilen kaç ülke var? Ben anlatmaktan yoruluyorum. Belli dönemlerde finansal güvenlik konusunda tedbir almak gerekiyor. Türk varlıkları daha cazip kılmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"BÜYÜK GRUPLAR TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPIYOR"

Albayrak son haftalarda büyük grupların Türkiye'de üretim yapma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Albayrak Çalışma Bakanlığı'nın yeni bir paket hazırlığı içinde olduğunu ifade etti.

Bakan, Emlak Konut'un son kampanyasıyla iki günde Emlak Konut'a rekor talep geldiğini, konut kredi faizlerindeki indirimle birlikte kamu bankalarına konut talebinin de 15 bini geçtiğini kaydetti.

Bakan, konuşmasında vergi affı gibi konulara sıcak bakmadığını da belirtti.

YEP'i daha sağlıklı verilerle güncellemek istediklerini belirten Bakan bu konuda aceleci olmayacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 05.06.2020 13:59
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