Akyüz: “Gençlerimize rehberlik etmeye hazırız”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu üyesi gençlerle bir araya gelerek istişarede bulundu. Akyüz, gençlere rehberlik etmeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve İcra Kurulu Üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Girişimcilik Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi. OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Canan Kazak’ın da bulunduğu buluşmada karşılıklı istişare yapıldı. Kadın girişimciliği konusundan farkındalık oluşturmak üzere çalışan istişari bir kurul olduklarını belirten TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde girişimcilik odağında gerçekleştiriyoruz. Girişimcilik birden çok ayağı olan bir kavram. Dolayısıyla bu konuda istediğimiz hedefleri yakalayabilmek için iyi bir altyapı oluşturmak gerekiyor. Biz bu noktada gençlerin varlığını çok önemsiyoruz. Onları girişimcilik çatısı altında bir araya getirmek adına Ondokuz Mayıs Üniversitemizde aynı zamanda kurul üyemiz de olan Prof. Dr. Canan Kazak danışmanlığında Kadın Girişimcilik Topluluğumuzun kurulmasına vesile olduk. Kısa zamanda güzel mesafe kat ettik” dedi.

Akyüz: “Gençlerimize rehberlik etmeye her zaman hazırız”

Gençlerin özellikle üniversite döneminde girişimcilikle ilgili konulara yönelmelerini çok anlamlı ve değerli bulduklarını belirten Akyüz, “Bugün sadece üniversiteden diploma almış olmak yeterli değil. Kariyer şekillendirmede üniversite son durak da değil. Fark oluşturmanız, duygusal zekaya, iletişim kabiliyetinize, networkünüze yatırım yapmış olmanız sahip olduğunuz diplomanızı anlamlı kılacak, güçlendirecek olan unsurlar. Sizler bu konuda farkındalığı yüksek gençlersiniz. Kariyer planlamasında girişimcilik çok kıymetli bir alternatif. Bizler, sizin gibi kıymetli gençlerimize rehberlik etmeye her zaman hazırız. Birbirinden farklı alanlarda öğrenim görüyorsunuz. Aldığınız eğitim, girişimcilik penceresinden bakıldığında ilk etapta handikap gibi görülebilir ama eminim burada edindiğiniz bilgiler sizlerin girişimcilik hikayesinde çok farklı derinlikler, ufuklar açacaktır” diye konuştu.

Üniversiteli gençler ise OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu çatısı altında edindikleri bilgi ve tecrübelerin gelecek adına kendilerine önemli bir değer kattığını belirtti.