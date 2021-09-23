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Aksu’da 40 bin dekar sera alanında kışlık domates ve biber ekimi başladı

Türkiye’nin sebze deposu Antalya’nın Aksu ilçesinde üreticiler, aylardır nadasa bıraktıkları topraklarını fidelerle buluşturmaya başladı. 40 bin dekarlık alanda domates ve biber yetiştirilen bölgeden yılda yaklaşık 500-600 ton civarında domates ihracatı yapılıyor.

Ekonomi 23.09.2021, 12:22
Aksu’da 40 bin dekar sera alanında kışlık domates ve biber ekimi başladı

Türkiye’nin sebze deposu Antalya’nın Aksu ilçesinde üreticiler, aylardır nadasa bıraktıkları topraklarını fidelerle buluşturmaya başladı. 40 bin dekarlık alanda domates ve biber yetiştirilen bölgeden yılda yaklaşık 500-600 ton civarında domates ihracatı yapılıyor.

Aksu’da tek ekim yapan üreticiler yeni sezon için fide dikimine başladı. Kundu Mahallesi’nde üretim yapan Ziraat Mühendisi Saide Karataş, 3,5 dekar alana ektiği kokteyl domatesleri 3 ay sonra hasat edeceklerini söyledi.

Baba mesleği olan çiftçiliğe sahip çıkan Saide Karataş, seralarından topladıkları mahsulleri Antalya Toptancı Hali’ndeki tüccarlar aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına sattıklarını belirtti. Mahsullerin hasat zamanlarının iklim şartlarına ve bakım koşullarına göre değiştiğine değinen Saide Karataş, “3,5 dönümlük seramızda, halk arasında bilinen ismiyle kokteyl domates dikimimiz var. Geç güzlük olarak tabir edebiliriz. Aşağı yukarı 2,5-3 ay sonra meyvelerimiz rengini almaya başlar ve satmaya başlarız” diye konuştu.

Aksu’da hatırı sayılır miktarda domates seralarının olduğunu kaydeden Saide Karataş, “İlçemizde 40 bin dekarı gecik örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan seramız var. 500-600 bin ton ihraç ettiğimiz domates ve biber mahsullerimiz oluyor” dedi.

Tek veya çift ekim yapılmasının bakım şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Ziraat Mühendisi Saide Karataş, “Yeni başlayan dikimimiz aslında tek ekim ama bakım şartlarımıza göre tek ekim ya da çift ekim koşulları da değişebiliyor. Eğer güzel bakarsanız, iklim koşulları da elverişli geçerse, zararlılarına börtü böceğe de dikkat ederseniz uzun süre Mayıs’a kadar toprakla buluşturduğumuz fidelerden mahsul alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahsullerini güzlük yetiştirip hale satan çiftçi arkadaşlarının da olduğunu dile getiren Saide Karataş, domateslerin 3-3,5 TL’ye ihracata verildiğini sözlerine ekledi.

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