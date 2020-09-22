Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “İddialara yönelik araştırma yürütülmektedir”
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ ANASTASİA ZOTEEVA, MERSİN’DE YAPIMI DEVAM EDEN AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNDE (NGS) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AYLARDIR MAAŞLARINI ALAMADIKLARI YÖNÜNDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK YÜKLENİCİ ŞİRKETLER BAZINDA ARAŞTIRMA YÜRÜTTÜKLERİNİ AÇIKLADI. ZOTEEVA, HAK İHLALİ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA, SORUMLULARA KARŞI İDARİ İŞLEM UYGULAMA KONUSUNU DEĞERLENDİRECEKLERİNİ DE BİLDİRDİ.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde (NGS) çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialarla ilgili olarak yüklenici şirketler bazında araştırma yürüttüklerini açıkladı. Zoteeva, hak ihlali tespit edilmesi durumunda, sorumlulara karşı idari işlem uygulama konusunu değerlendireceklerini de bildirdi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde inşası süren Akku NGS’de çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları ve yolu kapatarak eylem yaptıkları yönünde basında çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
“Akkuyu Nükleer A.Ş., üstüne düşen bütün finansal yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir”
İddialara yanıt veren Zoteeva, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin, Türkiye Cumhuriyeti iş hukuku hükümlerine titizlikle uyulmasına ve gerek proje şirketi gerek projede yer alan yüklenici şirketler tarafından çalışan haklarının korunmasına öncelik verdiğinin altını çizdi. Zoteeva, “Rusya tarafı ve Akkuyu Nükleer A.Ş., yüklenici şirketler ile işbirliği kapsamında üstüne düşen bütün finansal yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Halihazırda tarafımızca, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırma yürütülmektedir. Hak ihlali durumlarının tespit edilmesi halinde, anlaşmazlıkların çözülmesi için tam destek vereceğimizi ve sorumlulara karşı idari işlem uygulama konusunu değerlendireceğimizi ifade ederiz. Durum kontrol altına alınmıştır” dedi.
“Çalışanlarımızın özverili emeği ve bu emeğin uygun bir şekilde ücretlendirilmesi, önemli değerimizdir”
Akkuyu NGS Projesinin gerçekleştirilmesinin, Türkiye’nin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu vurgulayan Zoteeva, “Akkuyu Nükleer A.Ş., binlerce Türk vatandaşını istihdam ederek Rusya ve Türkiye arasındaki devletler arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Birçok şirketin katılımı ile devam eden projemiz başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Projede yer alan bütün çalışanlarımızın özverili emeği ve bu emeğin uygun bir şekilde ücretlendirilmesi, önemli değerimizdir” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0