Akkök Holding'den

ANKARA (AA) - Akkök Holding'in enerji grubu şirketleri ortaklığında, enerji sektöründeki kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanlara kariyerlerinde destek olmak için "Kadın Enerjisi" projesi başlatıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile enerji grubu şirketlerinde görev yapan tüm kadın çalışanlara yönelik planlandı.

Akenerji, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve Sepaş Enerji ortaklığında yürütülecek üç proje, "Kadın Enerjisi" ismi altında bir araya getirildi. Gelecek yıl sonuna kadar en az 550 kişiye doğrudan fayda sağlaması planlanan Kadın Enerjisi projesinin, 2023'te Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akenerji, "Kadın Enerjisi - Kampüste" projesi ile enerji sektöründe kadın istihdamıyla beraber kadın lider sayısını da artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yaklaşık 100 üniversite öğrencisinin faydalanacağı eğitimlerin sonunda başarılı olanlara, mentorluk ve staj imkanı sağlanacak.

SEDAŞ'ın yürüteceği "Kadın Enerjisi - Next" projesi, holding enerji grubu çalışanlarının kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçmelerini teşvik edecek. Projeye katılacak öğrencilere, saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sağlanacak ve programı tamamlayanlara, holdingin enerji şirketlerinde işe alımlarda öncelik tanınacak. Proje ile her yıl hedef kitle olarak tanımlanan 150 kız öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

Sepaş Enerji tarafından kurulan "Kadın Enerjisi - Bi'şey Olmalı" sosyal etki platformu ise holdingin enerji grubunda çalışan kadınların kişisel gelişim ve öğrenme fırsatlarına odaklanacak. Bu doğrultuda, ilk etapta kadın yöneticiler ve kadın çalışanların buluşma toplantıları, kadınları destekleyici konularda ilham verici sohbetler, yaratıcı drama tekniğiyle rol ve yaşam dengesi atölye çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Bir yıl içinde 4 farklı programla hedef kitle olarak tanımlanan 300 kadına en az 1 kere temas edilmesi planlanıyor.







