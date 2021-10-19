Akdağmadeni salebi tescillendi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak ormanlık alanda yetişen salep bitkisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Akdağmadeni Belediyesinin yoğun çalışmaları sonucu ilçenin en önemli değerlerinden olan salep bitkisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşei adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

Akdağmadeni salebi bitkisinin marka değerini arttırmak, türünün korunarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin en kaliteli salebi olan Akdağmadeni salebinin menşe adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak Akdağmadeni kültürü, doğası ve turizmi için büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz. Menşe adı ülkemizde sadece kendi bölgesinde yetişen ve bölgeye has ürünlere verilen çok önemli bir işarettir. Mahreç işaretinden farklı olarak tüm dünyada saleple ilgili yapılan aramalar bundan sonra Akdağmadeni ilçesini işaret edecektir. Bu yolla ilçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapıp ticari gelir elde edilmesine katkı sunarken marka değerinin arttırılmasını da sağlayacağız. İlimiz ve ilçemize katma değer sağlayacak bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın’a Akdağmadeni Salebi Coğrafi İşaret Tescil belgesi verildi.