banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor

Akbank, tüm kartlarını çevreye duyarlı malzemeye dönüştürüyor

- Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce:- Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Axess, Wings, Akbank Kart, Free tüm bireysel ve ticari kartlarımızı müşterilerimize artık geri dönüştürülmüş kart plastiği, kağıt ve zarfı ile sunacağız"

Ekonomi 23.11.2021, 11:53
Akbank, tüm kartlarını çevreye duyarlı malzemeye dönüştürüyor

İSTANBUL (AA) - Akbank, 2022 yılı sonuna kadar tüm kredi kartlarında geri dönüştürülmüş plastik ve kağıt kullanımına geçecek. Axess, bu harekete "İyi Yaşayanlar Kulübü" çatısı altında öncülük edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilir ekonomiye geçişi güçlü adımlarla destekliyor.

Akbank, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) uygulamalarına paralel olarak tüm Akbank kart tiplerinde geri dönüştürülmüş plastik kağıt ve zarf kullanımına geçiyor.

Banka, bu çevreci dönüşüme, geçen aylarda "İyi Yaşayanlar Kulübü" platformu ile 20. yılını kutlayan Axess ile başlıyor. Cebe inen Axess'e başvuran ya da kartının yenileme zamanı gelen müşterilere yeni kartları, çevre dostu malzemelerden üretilip teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Axess'in "İyi Yaşayanlar Kulübü" ile iyilik hareketini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Sınırlı sayıda üretilecek ayrı bir çevreci kart yaratmak yerine radikal ve bütüncül bir hareketi tercih ettik. Bu yaklaşımla Axess, Wings, Akbank Kart, Free tüm bireysel ve ticari kartlarımızı müşterilerimize artık geri dönüştürülmüş kart plastiği, kağıt ve zarfı ile sunacağız. Axess'te İyi Yaşayanlar Kulübü ile iyi yaşamak kavramını yeniden tanımlıyoruz. İyi yaşamak, Axess İyi Yaşayanlar Kulübü için sadece geleceğe dair bir hayal değil, aynı zamanda bugünden kendimiz, sevdiklerimiz ve dünyamız için yaptıklarımızdan oluşan bir hareketler bütünü.

Bu alanda hali hazırda devam eden ve sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasını kolaylaştıran Yuvarla entegrasyonu, Sağlıklı Yaşam ekosistemi gibi alanlara şimdi bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Kartlarımızda geri dönüştürülmüş kart plastiği ve zarfı kullanımına, özelliklerini ve kart görselini yenilediğimiz cebe inen Axess kartlarımızla başlıyoruz."


- "Bankamızda 18 milyona yakın kart, müşterilerimizin kullanımında"


Yüce, cebe inen Axess'e başvuranların ya da kart yenilemesi gelen müşterilerin hiçbir seçim yapmadan, çevreye duyarlı kartlara sahip olacaklarını bildirdi.

Akbank'ta 18 milyona yakın kartın, müşterilerin kullanımında olduğunu aktaran Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kartları yan yana koyduğumuzda yaklaşık 11 futbol sahasına eşit bir alana yayılıyor. Başlattığımız bu hareketle kağıt ve plastik gibi malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanımı sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek olacağız. Axess markasının özünde, hayatta ilerlemek, beraber daha iyi yaşamak, bugün ve her gün harekete geçmek düşüncesi var. Amaçlara ulaşmayı, çevreyi destekleyebilecek, iyileştirebilecek gücü bulmayı sağlamak için finansal araçları ve teknolojiyi herkese sunuyoruz. Böylece iyi bir hayata sahip olmak, iyi yaşamak, geleceğin hayalleri olmaktan çıkarak, bugünün somut aksiyonları haline geliyor.
Sürdürülebilir bir dünya ve temiz çevre için geri dönüşüm, kaynak tasarrufu, atık kontrolü, karbon emisyonu odağında pek çok çalışmayı hayata geçiren bir banka olarak, mevcut müşterilerimizin kartlarını da vade yenilemeleri geldikçe çevreci malzemelere dönüştüreceğiz."

Yüce, 2025 yılı itibarıyla portföylerindeki tüm kart stokunun geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış olacağını aktardı.

#AKBANK #Akbank Strateji #Axess #Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7