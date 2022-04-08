Akaryakıta indirim gelebilir! Brent Petrol fiyatları düşüşte!

Brent petrol varil fiyatları değer kaybı yaşayarak 100 doların altına inmeye başladı.

Akaryakıt indirimleri yolda

Böylelikle, petrolde yaşanan bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Öte yandan Brent petrol fiyatları 8 Mart tarihinde rekor kırarak 127 dolar seviyesine yükselmişti. 16 Mart'ta ise 98 dolarla savaşın başladığı günden bugüne en düşük seviye görülmüş oldu. (ensonhaber)