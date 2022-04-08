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Akaryakıta indirim gelebilir! Brent Petrol fiyatları düşüşte!
Ukrayna savaşı sonrası petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar çıkmış, bu süreçte akaryakıta zam üstüne zam gelmişti ancak Brent petrol, bu sabah 100 doların altını gördü.
Ekonomi 08.04.2022, 15:24 08.04.2022, 15:29
Brent petrol varil fiyatları değer kaybı yaşayarak 100 doların altına inmeye başladı.
Akaryakıt indirimleri yolda
Böylelikle, petrolde yaşanan bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Öte yandan Brent petrol fiyatları 8 Mart tarihinde rekor kırarak 127 dolar seviyesine yükselmişti. 16 Mart'ta ise 98 dolarla savaşın başladığı günden bugüne en düşük seviye görülmüş oldu. (ensonhaber)