Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 TL, İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıktı.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 TL, İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıktı.

BU GECE BİR DAHA ZAM GELİYOR!

alınan bilgiye göre 10 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta 1.60 TL zam gelecek.