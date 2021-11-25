Akademisyenler bilişim hukukunu ele alacak

Türkiye genelinde 18 farklı üniversiteden akademisyenler Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu’nda bilişim hukukunu ele alacak.

Akademisyenler bilişim hukukunu masaya yatırıyor. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu, 3-4-5 Aralık 2021 tarihlerinde Üsküdar Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek. Sempozyuma, Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 18 farklı üniversiteden akademisyen tarafından sunum yapılacak. Sempozyumda bilişim hukuku tartışılacak.

Üç gün sürecek olan sempozyumda; bilişimin anayasa ve idare hukukundaki yansımaları, dijital çağda elektronik haberleşme, bilişimin şirketler hukukundaki yansımaları, bilişimin sözleşmeler hukukundaki yansımaları, sosyal medya, bilişimin ceza hukukundaki yansımaları, yapay zeka kuramı, yapay zeka ve sorumluluk, e-spor, veri hukuku, bilişimin vergi hukukundaki yansımaları, bilişimin fikri mülkiyet hukukuna yansımaları, bilişimin yargılama hukukuna yansımaları olmak üzere toplam 14 farklı başlıkta, bilişim hukuku derinlemesine ele alınacak.