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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız.”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız.”
Ekonomi 12.10.2021, 10:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız.”