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Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir konuştu: Önce tehdit ettiler, sonra 3 milyon Euro teklif ettiler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.
Ekonomi 25.10.2021, 12:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.