Ahmet Yaşar: "Corpus Sigorta’nın 2020 ilk 8 aylık finansal verileri doğru bir strateji uygulandığının temel göstergesi"

Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Ahmet Yaşar, Corpus Sigorta’nın 2020 ilk 8 aylık finansal verilerinin, doğru bir strateji uygulandığının temel göstergesi olduğunu belirterek, "Sektörlere özel yaklaşım ve çözüm odaklı ürünler, 2020 ilk 8 ay itibariyle 87 milyon TL net kar ve yüzde 107 sermaye yeterliliği sağladı. Aktif büyüklük ise geçen yıla oranla yüzde 21 artarak 497 milyon TL düzeyine ulaştı" dedi.

Maher Holding bünyesinde 2 yıl önce faaliyete başlayan Corpus Sigorta, 2020 yılı ilk 8 aylık finansal verilerini açıkladı. Kurulduğu günden bu yana Corpus Sigorta’nın farklı sektörler için özel çözümler üreten, hızlı ve verimli bir çalışma modelini benimsediğini aktaran Ahmet Yaşar, "Maher Holding Sigorta Grubu bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta temel de ortak prensipler çerçevesinde faaliyet gösteriyor. İş ortaklarını, sigortalılarını ve dağıtım kanallarını tüm iş süreçlerinde merkeze alan bu yaklaşım her iki şirketimizin de istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

"Corpus Sigorta güçlü iş kabul ve yüksek reasürans kapasitesi ile ön plana çıkıyor"

Yaşar, Corpus Sigorta’nın birçok açıdan farklı özellikler ile ön plana çıktığını belirterek, "Corpus Sigorta güçlü iş kabul ve yüksek reasürans kapasitesi ile ön plana çıkıyor. Sigortalıya ve sigorta aracısına önceden hazırlanmış, hazır ürünler ile değil, anında terzi işi, talep edilen çözümü üreten güçlü kapsama ve yüksek kapasitede güvence sağlayan çözümler sunuyor. Corpus Sigorta aynı zamanda sigorta brokerleri ve sigorta acentelerinin riski ve kendini detaylıca anlatma fırsatı bulduğu bir platform olarak ön plana çıkıyor. Bu durumda broker ve acenteler oldukça teknik risklerini, dar bir kalıba sığdırmak gibi çok konforlu olmayan bir modelden, riskleri kendi çerçevesine oturtarak güvence altına almak gibi son derece konforlu bir model içinde hareket ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Corpus Sigorta’nın ağustos ayı itibari ile toplam aktif büyüklüğünün 2019 yıl sonuna göre yüzde 21 artarak 497 milyon TL seviyesine ulaştığını bildiren Yaşar, “Toplam kar ise bir önceki yıl sonuna göre yaklaşık 8 kat artarak 87 milyon TL seviyesine ulaştı" dedi.

Corpus Sigorta’nın reasürans yapısı ile ilgili bilgi veren Yaşar, “Şirketimiz, reasürans koruması temininde A rating ve üzeri kredi notuna sahip reasürörleri tercih ederek güçlü reasürans yapısı ile hizmet vermeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda reasürans anlaşmalarımıza Hannover Re liderlik yapmakta olup, Odyssey Re, Ms Amlin AG, MapfreRe, XL Re Europe SE (Axa XL), Milli Reasürans T.A.Ş. de programımıza destek veren reasürörlerimizdendir" diye konuştu.

"200 yıllık uluslararası, 30 yıllık yerel bir tecrübe ve birikim var"

Corpus Sigorta’nın 1989 yılında Gothaer Alman Sigorta şirketi tarafından kurulduğunu ve daha sonra Demir Sigorta, Türkland Sigorta gibi önemli markalar ile faaliyet gösterdiğini ifade eden Yaşar, "Bu anlamda Corpus Sigorta markasının arkasında 200 yıllık uluslararası, 30 yıllık yerel bir tecrübe ve birikim var. Ayrıca Türkland Sigorta adı altında faaliyet gösteren şirketi 2018 yılında Maher Holding bünyesine kattığımızda aynı zamanda bir ilke imza attık. Bu satın alma, Türkiye sigortacılık tarihinde yabancı bir sigorta şirketinin yerli bir sigorta grubu tarafından satın alınması anlamında bir ilk oldu" şeklinde konuştu.