Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın’ı işaret ederek sosyal medyada yayılan ardından açıklamaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Dün sosyal medya üzerinden Ahmet Yaşar Aydın’a atfedilerek yayılan demeç hakkında Turgut Aydın Holding’den yazılı açıklama yapıldı. Açıklama iddia edilen açıklamaların gerçek dışı olduğu ve konunun yargıya taşınacağı bilgisi verildi.

Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Turgut Aydın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medya kanalları üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyası nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Organize şekilde, bazı sosyal medya hesapları yoluyla ve hiçbir kaynak belirtmeden Sayın Ahmet Yaşar Aydın’a atfedilen görüşlerin tümü hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Toplumumuzu yanıltmaktan başka kaygı gütmeyen bu girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Hayal ürünü görüş ve iddialar üzerinden şahıs ve kurumların itibarına kasteden sosyal medya kullanıcılarına karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullandığımızı kamuoyuna arz ederiz.

A101 olarak müşterilerimize yüksek kaliteli ürünleri en ucuza satmaya devam edeceğiz.”