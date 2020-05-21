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Adana’da arpa ve buğday hasadı başladı

ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE ARPA VE BUĞDAY HASADI BAŞLADI.

Adana’da arpa ve buğday hasadı başladı

ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE ARPA VE BUĞDAY HASADI BAŞLADI.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:27
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Adana’da arpa ve buğday hasadı başladı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde arpa ve buğday hasadı başladı.

Denize yakın olması dolayısıyla, iç kısımlara göre arpa ve buğdayların daha erken olgunlaştığı Sarımazı Mahallesinde ilk hasat yapılıyor.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilk hasadın yapıldığı Sarımazı Mahallesinde, muhtar Hüseyin Çöçenoğlu ile birlikte çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek, yılın ilk tahıl ürününün hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Çiftçiler, ürün veriminden memnun olduklarını; dekar başına buğday veriminin geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdiği söyledi.

Ceyhan ilçesinde tarım yapılan arazi miktarının yaklaşık 1 milyon dekar olduğu bunun yaklaşık 320 bin dekarına mısır, 255 bin dekarına buğday, 140 bin dekarına da ayçiçeği ekildiği belirtildi. Sulu arazilerde dekar başına 700 kilo, kuru arazilerde dekar başına 550 kilo buğday alındığı kaydedildi.

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