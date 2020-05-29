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ABD’NİN CEVABI BEKLENİYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “ABD-Çin geriliminin artma potansiyeli küresel risk iştahını düşük tutarken bunun TL varlıklara yansımasının da negatif olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’NİN CEVABI BEKLENİYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “ABD-Çin geriliminin artma potansiyeli küresel risk iştahını düşük tutarken bunun TL varlıklara yansımasının da negatif olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:15
2012 Okunma
ABD’NİN CEVABI BEKLENİYOR

ABD’NİN CEVABI BEKLENİYOR

Çin’in hafta içinde Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etmesi Hong Kong’un demokratik özgürlüğüne ve finans merkezi fonksiyonuna zarar vereceğine yönelik endişe yaratmıştı. Tasarının yasalaşması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceklerini açıklayan ABD Başkanı Trump bugün konu ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyecek. İki ülke arasındaki gerilimin daha da artma potansiyeli küresel risk iştahını düşük tutarken bunun TL varlıklara yansımasının da negatif olmasını bekliyoruz.

Bugün makroekonomik veri tarafında yurtiçinde 1Ç20 GSYH rakamının yanında Nisan ayı dış ticaret dengesi takip edeceğiz. Merkez Bankası ise Finansal İstikrar Raporu’nu açıklayacak. Foreks anketine göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %5,2 büyümesi beklenirken yılın tamamında ise %0,8 daralma öngörülüyor. Piyasalar için geride kalmış bir döneme ait olmasının yanında ikinci çeyrekte belirgin bir daralmanın bekleniyor oluşu tahminlerden daha güçlü bir veri görsek bile varlık fiyatlarının önemli bir tepki vermeyebileceğine işaret ediyor. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %45 artışla 4,0 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. TÜİK’in açıklayacağı rakamların öncü verilere kıyasla önemli bir farklık göstermesini beklemiyoruz. Son olarak TCMB’nin saat 10.30’da açıklayacağı Finansal İstikrar Raporu’nda para politikasına ilişkin bir sinyal verilmediği için piyasalar üzerinde önemli bir etki oluşmasını beklemiyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul kısa haftayı artı bölgede kapatmaya daha yakın. Haftaya oldukça güçlü bir başlangıç yaparak 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yükselen BIST-100 endeksi yurtdışındaki görünümü de etkisiyle bir miktar ivme kaybetmiş durumda. Endeksin ilk önemli direnç noktası olarak gördüğümüz 106.000 seviyesinin üzerinde zorlanması da oldukça dikkat çekiyor. Ancak hızlı yükselişin ardından bunun doğal bir sonuç olduğunu düşünüyor ve büyük resimde şimdilik bozulma görmüyoruz. Günün yurtiçi gündemin TL varlıkların görünümüne etki edecek bir tablo çizmesini beklemiyor ve Borsa İstanbul’un küresel risk iştahının çizdiği patika doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini düşünüyoruz.  Bu kapsamda özellikle ABD-Çin geriliminin küresel piyasalara yansımalarının BIST’e de doğrudan etki edeceğini düşünüyoruz.

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD-AS

Regresyon

BIMAS

SAT

SAT

SAT

SAT

EUR/USD haftayı 1,10’un üzerinde kapatmaya çalışacak. Euro Bölgesi’nde ekonomiye daha fazla desteğin konuşulmasının yanında ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ve GSYH gibi verilerin hepsinin zayıf bir tablo ortaya koyması paritenin belirgin şekilde momentum kazanmasını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında 1,1065 seviyesini de aşan paritede 1,1150’ye kadar önemli bir direnç olmadığını düşünmeye devam ediyoruz. Ancak EUR/USD’nin yaklaşık iki yıldır 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde uzun süre kalıcı olamaması kâr satışı riskini canlı tutuyor.

 

USD/TL yeniden 6,81’in üzerini test ediyor. Hafta içinde 6,70’in altına doğru yaptığı denemelerden sonuç alamayan USD/TL küçük çaplı adımlarla yeniden 6,80’e yaklaşmaya başlamıştı. Dolardaki küresel zayıflığa karşın kurda yeniden bu seviyenin üzerinin test edilmeye başlandığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında 6,80’in üzerinde olunmasının risk yarattığını söylemek mümkün. Öyle ki ABD-Çin gerilimi nedeniyle küresel piyasaların tedirgin olduğu bir dönemde RSI’ın yıl içindeki en düşük seviyelere yakın seyretmesi küresel risk iştahında bozulma olması durumunda bunun tüm gelişmekte olan ülke para birimlerine olduğu gibi TL’ye yansımalarının da negatif olabileceğine yönelik sinyaller veriyor.  

Kaynak: Matriks

Hong Kong gerilimi altını destekliyor. Çin, Hong Kong’da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı beklendiği gibi kabul etti. Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Söz konusu yasa Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek. Yasa nedeniyle ABD ve Çin arasındaki tansiyon artarken ABD’nin verebileceği olası cevaplar jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda ons altının yeniden 1720 doları aştığını görüyoruz. Riskler yüksek kaldıkça bir sonraki direnç olan 1729 dolara doğru hareket etme eğilimi görebiliriz.

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