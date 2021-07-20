AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR

AB Komisyonu çalışmaları AB ve Euro Bölgesi ekonomilerinin 2021’de %4,8 ve 2022'de %4,5 büyüyeceğine işaret ediyor. Bahar döneminde açıklanan bir önceki tahminlerle karşılaştırıldığında 2021 için büyüme oranı AB geneli için 0,6 puan ve Euro Bölgesi için de 0,5 puan daha yüksek gerçekleşmesi öngörülüyor.



Öncelikle yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitelerin beklentileri aşması nedeniyle büyümenin çeşitli güçlenmesi bekleniyor ve ayrıca, aşılamada kaydedilen ilerleme sayesinde yeni hasta ve hastaneye yatış sayılarının düşmesinin sağlandığı, bu sayede AB ülkelerinin takip eden dönemde ekonomilerini yeniden açmalarının mümkün hale geldiği ve özellikle hizmet sektörü işletmelerinin bu durumdan yararlandığı belirtiliyor.

AB'de enflasyonun 2021 yılında %2,2 (bahar dönemi öngörüsüne göre 0,3 puan yüksek) ve 2022'de %1,6 olması bekleniyor. Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2021'de %1,9 ve 2022'de ise %1,4 olacağı tahmin ediliyor.