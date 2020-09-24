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83 bin anneye doğum yardımı yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Ekonomi 24.09.2020, 11:32 24.09.2020, 11:33
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83 bin anneye doğum yardımı yapılacak

Bakan Selçuk, doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını söyledi. Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatan Selçuk, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin annenin hesabına toplamda 36,7 milyon TL yatıracaklarını belirtti.

Bakan Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 4,7 milyon anneye toplamda 2,5 milyar TL doğum yardımı yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını ifade etti.

Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi ülkemizin ekonomik kalkınmasının önemli unsurlarından biri de dinamik nüfus yapısı. Aile toplumun yapı taşı ve aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz” dedi.

#doğum yardımı
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