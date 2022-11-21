30 Ağustos OSB’ye sosyal donatı alanı

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 2023 yılında OSB’de restoran, büfe, kargo şubesi ve ATM gibi sosyal donatıların hizmete sunulacağını ifade etti.

30 Ağustos OSB’nin her geçen daha da büyüyüp geliştiğini belirten Çetiner, "Yönetim olarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımları şekillendirmek, Ankara bürokrasisinde herhangi bir yatırımcımızı herhangi bir şekilde, bir problem olduğu zaman buradan destek olmak görevimizdir. OSB’de bir kargo şubesi şu an halen çalıştığımız bir konu. 2023 içerisinde güzel bir restoran bir büfe aynı zamanda ATM’nin olduğu ve kargonun olduğu bir sosyal donatı alanını yapacağız" diye konuştu.

OSB’nin önümüzdeki yıllarda daha yeşil olacağını kaydeden Salih Çetiner, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Bunlar genellikle çam ağacı lavanta ağacı iğde ağacı. Hem güzel koksun, hem de güzel gözüksün diye bir uğraşımız var. 2 bin civarında çam ağacını yine dikeceğiz. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüzden rica ettik her yere küçük bir fide olarak dikelim küçük bir ağaç dikelim istedik. Kendileri buna ’tamam’ dediler. Yani yetişmiş çam ağaçlarını getirip burada belli bölgelerinde yetişmiş çam ağaçlarını dikeceğiz. Yeşil bir OSB oluşturacağız" ifadelerini kullandı.