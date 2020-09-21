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21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselişte... 21 Eylül Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 477,94 liradan, çeyrek altın ise 778,16 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 21 Eylül güncel altın fiyatları...

Ekonomi 21.09.2020, 09:25
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21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 21 Eylül Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 477,94 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.103,11 liradan işlem görüyor. İşte, 21 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

476,20

477,94

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

475,85

475,94

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.951,92

1.952,71

ÇEYREK ALTIN FİYATI

761,38

778,16

YARIM ALTIN FİYATI

1.517,95

1.556,31

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.045,42

3.103,11

ATA ALTIN FİYATI

3.138,60

3.216,57

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10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
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18. Denizlispor 2 1
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2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
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11. Ankaraspor 2 3
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2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
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12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
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17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
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2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
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7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
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13. Real Valladolid 2 1
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