2022 sezonunu olumlu geçiren turizmciler 2023’e umutla hazırlanıyor

Korona virüs salgınının ardından olumlu bir sezon geçiren Alanyalı turizmciler, 2022 sezonunu mutlu kapattı. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen olumlu bir sezon geçirdiklerini belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) Burhan Sili, “Maliyet artışlarına rağmen geçmiş sene zararlarımızın bir kısmını kapattık. 2023 sezonuna olumlu ve umutlu bakma noktasına geldik” dedi.

Antalya’nın önemli turizm ilçelerinden Alanya’da 2022 turizm sezonu kapandı. Korona virüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021 sezonunda ciddi sıkıntılar yaşayan turizmciler, 2022 sezonunda 2019 rakamlarını yakaladı. 2020’de tesislerin yüzde 70’inin kapalı olduğunu, 2021’de ise sezonun geç açılıp, erken kapandığını belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, 2021’de olumsuzluklara rağmen hareket olmasının kendileri için sevindirici olduğunu söyledi. 2022 turizm sezonunun da geç başladığını ifade eden ALTİD Başkanı Sili, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize rağmen 2019 sayılarını yakaladıklarını söyledi. Turizm alanında dünyada pozitif anlamda ayrışan bir ülke konumuna geldiklerini belirten Başkan Sili, “Burada; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Güvenli Turizm Sertifikasyonu, STK’ların ve otelcilerimizin çok ciddi çalışması söz konusu. Pandeminin etkilerini azaltmak adına ülke olarak bir seferberlik yaşandı. Dünyada pozitif anlamda turizm alanında ayrışan bir ülke olduk” dedi.

“2023 sezonuna olumlu ve umutlu bakma noktasına geldik”

2022 turizm sezonunda Rusya pazarından beklenenden düşük oranda turist geldiğini vurgulayan Başkan Sili, Ukrayna pazarının ise hiç olmadığını söyledi. Bu olumsuzluğa rağmen Avrupa ülkelerinden Almanya, Hollanda, İngiltere ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda olumlu bir sezon geçirdiklerini belirten Başkan Sili, “Bu süreçte en büyük sorunumuz maliyetlerdi. Bu maliyet artışlarına rağmen geçmiş sene zararlarımızın bir kısmını kapattık. 2023 sezonuna olumlu ve umutlu bakma noktasına geldik. 2023 ile alakalı görünen Rusya-Ukrayna süreci hala belirsizliğini koruyor ama biz yine diğer kaynak pazarlarımızla birlikte bu seneden bir tık daha iyi geçireceğiz diye genel kanaatimiz söz konusu” ifadelerini kullandı.