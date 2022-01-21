2021 üçüncü çeyrekte 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı

Yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 29 milyar 803 milyon 437 bin TL harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemi Hanehalkı Yurt İçi Turizm İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 227 milyon 455 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,8 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 29 milyar 803 milyon 437 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,1’ini 26 milyar 559 milyon 725 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,9’unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 289 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,1 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 41, ulaştırma harcamalarında yüzde 37,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 63,6’lık artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 53,8 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 39,9 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 2,8 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin geceleme ile ‘kendi evi’ yer alırken, ‘otel’ 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.