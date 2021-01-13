2021 kripto para’nın yılı olacak

Kripto para piyasası yükselişini sürdürürken, Bitcoin 40 bin dolar seviyesini aştı ve yatırımcısına bir ayda 21 bin dolar kazandırdı. Öte yandan kripto para piyasasının hacmi de 1 trilyon ABD Dolar’ını geçti. Thodex’in Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, dolar olmak üzere dünyada fiziki para birimlerine duyulan güvenin yaşanan siyasi ve Covid-19 etkisiyle sağlık nedenleriyle azalacağını, ilginin kripto paraya kayacağını söyledi. Bitcoin’in 21’inci yüzyılın altını olduğunu belirten Özer, kripto para piyasasını gözde yatırım aracı olma halini 2021’de de süreceğini, Thodex ile yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kripto para piyasası 2020 yılına damga vuran ve dünyayı değiştiren Covid-19 salgını döneminde en güvenilen para piyasası olma özelliğini kazandı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen kripto para kuruluşu Thodex’in yatırımcıya güvenle alım-satım işlemi sunmasıyla beraber, yerli yatırımcıların da ilgisi Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar üzerinde yoğunlaştı. Thodex Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, son dönemde yatırımcıların ilgisinin kripto paraya yönelik olduğunu belirtti. Kripto para yatırımının hızlı ve güvenli olduğunun altını çizen Özer, özellikle Bitcoin’deki değer artışının hızlanmasıyla beraber Türkiye’de ve dünyada bu yatırım türüne ilginin arttığını anlattı. Özer, kripto para piyasasının 2021’in en çok konuşulan konularının başında geldiğini de hatırlatarak, değişen dünyada yatırım araçlarının da farklılaştığını belirtti.

Bir Ayda 21 Bin Dolar Kazandırdı

Thodex Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, Bitcoin’in Aralık 2020 – Ocak 2021 döneminde rekor üzerine rekor kırdığını anımsattı. Özer, “8 Ocak’taki işlem fiyatı 40 bin doları aşan Bitcoin, yeni yılda da en çok adından söz ettiren yatırım aracı oldu. 8 Aralık 2020’de 18.360 dolardan işlem gören Bitcoin, 30 günde yatırımcısına 21.640 dolar kazandırdı. Piyasa uzmanlarına göre dalgalanmalar yaşansa da Bitcoin’deki değer yükselişi devam edecek. Aynı şekilde kripto para piyasasına olan yatırımcı ilginin artması sevindirici. Klasik yatırım araçlarının yanında kripto paraya duyulan güvenin yükselmesiyle beraber, işlem hacminde de artışlar kaydedilmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dolar, Euro ve Altın Kaybettirdi

Piyasa uzmanlarının kripto paradaki değer artışının birçok etmene bağlı olduğunu anlattıklarını söyleyen Faruk Fatih Özer, bu nedenlerin başında kripto paralara duyulan güvenin artmasının geldiğini belirtti. Özer, şu ifadeleri kullandı: “ABD siyasetinde yaşanan gerilim, son olarak parlamento binasının Trump yanlıları tarafından işgali, ardından Trump’un azil sürecine ilişkin haberler ile beraber dünyada ABD Dolar’ının değerini düşürdü. Yine Avrupa Birliği’nin Covid-19 salgını günlerinde aşılama çalışmalarına geç başlaması ya da 2. doz aşı konusundaki farklı yaklaşımları ile İngiltere’de görülen mutasyonlu virüs nedeniyle Euro’da da değer kaybı yaşandı. Aynı zamanda güvenli liman olarak tarihin başından beri kullanılan altın ise yatırımcıların kripto para başta olmak üzere başka alanlara kayması nedeniyle yatırımcısına kaybettirmeye devam etti.”

Fiziki Paralara Duyulan Güven Azaldı

Kripto para piyasasının değer kazanmasında JP Morgan tarafından yayınlanan, 2021 yılında doların yüzde 20’ye varan değer kaybedeceği yönündeki rapor da etkili olduğunu da anlatan Thodex Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, “Aynı raporda Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların değerlerinin 2021 yılında 2-3 katına çıkabileceğinin altı çizildi. Öte taraftan ise Avrupa Birliği, İMF ve Çin hükümetinin de kripto paraya duyduğu ilginin, özellikle de Çin hükümetinin kripto para kullanımı konusunda öncü olma isteğinin kripto para piyasasının yükselmesindeki temel etmenlerden olduğu dile getiriliyor. Bir başka unsur ise fiziki paralara duyulan güvenin azalması. Bunda ülkelerdeki yönetim yetersizliği ve belirsizliği etkili olurken, Covid-19 karşısında yaşanan geç aksiyon alma hali de fiziksel paralara duyulan yatırımcı güveninin azalmasında etkili oldu” diye konuştu.

21’inci Yüzyılın Altını Bitcoin

JP Morgan, Citibank ve Deutsche Bank gibi finans kuruluşlarının son dönemdeki yatırım notlarında Bitcoin’den ‘21. yüzyılın altını’ olarak söz ettiklerini hatırlatan Özer, “Hatta Citibank’ın Aralık 2021 için 300 bin dolar gibi oldukça iddialı bir fiyat vermesi de dikkat çekici. Bitcoin'e ilgi her geçen gün artıyor. Yatırımcı profilinin Z kuşağından oluşması nedeniyle Bitcoin’in uzun vadede geleneksel yatırım aracı olan altın ile daha yoğun bir rekabete girişmesi bekleniyor” dedi.

En Hızlı Büyüyen Platform: Thodex

2017 yılında Koineks markasıyla Türkiye’deki kripto para sektörüne ülkedeki en fazla kripto para çeşitliliği, en fazla anlaşmalı banka seçeneği, alanında en donanımlı müşteri hizmetleri ve ilk Bitcoin ATM’si gibi birçok yeniliği beraberinde getirerek adım atan şirket, kısa süre içinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen kripto para alım satım platformlarından oldu. Türkiye’de elde ettiği başarıyla 2020 yılı itibarıyla ABD’den aldığı FinCen MSB (Money Service Business) lisansıyla globalleşerek yeni marka ismi Thodex ile tüm dünyada hizmet vermeye başlayan şirket, kullanıcılarına dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor. Thodex Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, Türkiye’de kripto para alım satımına dair ciddi bir merak ve ilginin olduğunu belirterek ve “Ancak henüz kripto parayla tanışmamış çok daha büyük bir kitle var. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bariyerleri şeffaflıkla aşma niyetindeyiz” dedi.