2020 fındık fiyatları için flaş açıklama!

Fındık fiyatları, fındık satıcıları ve alıcıları için merak konusu oldu. Özellikle Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası, Bakan Bekir Pakdemirli hasat ve zarar gören ekinler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, fındık fiyatları ne kadar? İşte, 2020 Türkiye fındık fiyatları...

FINDIK ÜRETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA

Çarşamba Fındık üreticisi Tuncay Yaldız; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene rekolte 670 bin ton civarı olur, fiyat 19-20 TL olsa bile üretici memnun olurdu. Nasıl mı? Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.

"Lisanslı depoya teslim ettiğinizde anında aynı gün paranızı alıyorsunuz"

Lisanslı depoya teslim edilen fındık paralarının aynı gün alınacağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl itibarıyla 300 milyon dolar daha üreticimizin cebine koyduk. Kabaca hesaplayacak olursak 50 milyon dolar civarında Giresun ekonomisine kazandırmış diye düşüyorum. Dünyanın en kaliteli fındığını biz üretiyoruz. Giresun'da 116 bin çiftçi var. Bunun 85 bini fındık üretiyor. Burada bizim tek işimiz fındık. Fındığın üretimi, budanması, bunun kalitesinin arttırılması, bunlarla uğraşacağız, başka bir işimiz yok. Her evde fındık var. Geçen sene 16,5-17'lerden fındığın fiyatını açıklamıştık. Herkes memnundu. Sezonda 18-20 lira civarındaki fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Kilogram başına 3-4 lira artış ile 2 milyarın üzerinde Karadeniz'in ekonomisine ilave gelir sağlamıştık. Bu sene de Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kaliteye 22,5 TL, levant kaliteye 22 lira, sivri kaliteye de 21 TL. Cumhurbaşkanımızın fındığa verdiği önemle de Giresun kalite alım fiyatımız desteklerle beraber 25,50 TL'ye geliyor. Bunları hesapladığımız zaman sadece alım fiyatları üzerinde son bir yılda ortalama yüzde 33 artış, son 2 yılda ortalama yüzde 55 gibi bir artış yakalamış olduk. Özellikle lisanlı depo özelinde bir müjde verelim. Lisanslı depoya teslim ettiğinizde anında aynı gün paranızı alıyorsunuz" şeklinde konuştu.