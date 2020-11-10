11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları pandemiyle birlikte hızlandı. 11 ay önce başlayan anlaşmalar kapsamında bugüne kadar 126 firmanın yapılandırılan borç tutarı toplam 17.6 milyar liraya ulaştı. Sözcü’nün haberine göre, Eylül ayında 11 büyük ölçekli firma ile 2.4 milyar liralık, 1 küçük ölçekli firma ile de 9 milyon liralık borç yeniden yapılandırması yapıldı. Böylece 11 ayda 126 firmanın toplam yapılandırılan borç tutarı 17.6 milyar liraya ulaştı. Firmalarla anlaşmalar çoğunlukla pandeminin başladığı mart ayında hızlandı, 126 firmanın 100'ü ile mart-eylül dönemini kapsayan 7 ayda anlaşma yapıldı ve bu süreçte 7 milyar 633 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.