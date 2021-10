DEİK Türkiye - Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat: “Türkiye ile Slovenya arasında ticaret köprüsü kuruyoruz”

Röportaj: Ali KARABAŞ

Avrupa’nın kuzeyinde eski bir Yugoslavya ülkesi olan Slovenya, yatırım yapan iş insanlarına ticari teşviklerden altyapıya kadar her alanda birçok fırsatlar sunuyor. Slovenya, sağlıktan otomotive, yapı malzemelerinden eğitime kadar pek çok sektörde iş dünyasının ilgisini cezbediyor. DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı ve FC Fantasy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tekstil Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Fatih Canpolat, Türkiye ile Slovenya arasındaki ticaret hacmini, Slovenya’da iş dünyası için sunulan fırsatları, iş dünyasında FC Fantasy markasıyla elde ettiği başarısının sırrını, gerçekleştirdiği ihracat hamlesini ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Türkiye ile Slovenya arasındaki ticaret hacminin ulaştığı büyüklüğü anlatır mısınız? İki ülke arasındaki ticaret hangi sektörlerde yoğunlaşıyor?

Slovenya, Avrupa ekonomileri arasında ilk sıralarda olmasa da, bölge ve birlik için çok avantajlı bir kapı ve lojistik durak hükmünde. İş insanlarımızın Avrupa ile yeni kuracakları ilişkilerini bu ülke üzerinden kurarak bölgenin diğer ülkeleri ile de daha hızlı ve verimli bir ticaretin olacağı kanaatindeyim. Slovenya Avrupa’nın kuzeyinde çok kalabalık olmasa da fırsatların çok olduğu eski bir Yugoslavya ülkesi. Ticari teşviklerden altyapıya kadar her alanda iş fırsatlarınızı ve yatırımlarınızı değerlendirebileceğiniz imkânlar sunuyor. Sağlık sektöründen otomotive; yapı malzemelerinden eğitime kadar birçok sektörde yatırım fırsatları iş dünyasının ilgisini çekiyor. Türk insanı ile de tarihi ve kültürel ortak geçmişe sahip olan Slovenya, Türk iş insanları için cazip bir fırsatlar ülkesi.

Slovenya’da hangi sektörler ön plana çıkıyor ve Türk iş dünyası için ne gibi fırsatlar mevcut?

Slovenya’da ilaç sanayi, altyapı, elektrik elektronik, nükleer enerji, tekstil ve teknoloji sektörleri ön plana çıkıyor. Bunlar dışında Slovenya’nın lojistik ağ bağlantısı noktasında olması sebebiyle, ülkede ulaşım sektörü de gelişmiş durumda. Slovenya’nın coğrafi konumu hem Türk yatırımcılar için avantaj sağlıyor, hem de iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı olumlu bir şekilde etkiliyor. Slovenya ve Türkiye ilişkileri gayet olumlu, iki tarafın da çıkarına olan adımların atıldığı bir düzlemde ilerliyor. Bu noktada Slovenya halkının Türkiye’ye ve Türklere olan pozitif tutumu da iki ülke ilişkilerine gözle görülür bir şekilde etki ediyor. Bunun yanında iki ülkenin ekonomik ve ticari potansiyellerinin birbirine yakınlık göstermesi, Türkiye ve Slovenya’nın ortak bir paydada buluşabilmesini sağlıyor. İki ülke arasındaki iş birliklerinin daha da artacağını düşünüyorum.

Türkiye-Slovenya ilişkilerinin ulaştığı büyüklüğü anlatır mısınız?

Slovenya, 2019 yılında Türkiye’ye yüzde 1 oranında ihracat yaptı, buna karşılık Türkiye’den karşıladığı ithalat oranı yüzde 15’i bulmuş durumda. Bu durum da, Türkiye ile Slovenya arasındaki ticaret hacminde üretici olarak Türkiye’nin daha aktif rol oynadığını gösteriyor.

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat Slovenya Kranj şehri Belediye Başkanı Matjaz Rakovec’i makamında ziyaret etti.

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak yaptığınız çalışmalardan ve hizmetlerden bahseder misiniz?

Ülkemiz, bölgesindeki istikrarlı duruşu ve jeopolitik konumu ile tüm dünyada ticari planlamaların içerisinde yer almaya devam ediyor. Çevre ülkelerdeki iç karışıklıkların ve savaşların yaşattığı sorunların aksine son 20 yılda yakalanan istikrarlı yapı, yabancı ülkelerin de dikkatini çekiyor. Devletimizin her alanda yaptığı yenilikler ve yatırımlar da, ülkemizin bir dünya ülkesi olması yolunda iş dünyasının önünü açmakta ve göğsünü kabartıyor. Bizler DEİK çatısı altında Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak katıldığımız tüm programlarda, ülkemizin Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari faaliyetlerine aktif katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ticari diplomasi anlayışı ile çıktığımız bu yolda ülke ihracatımıza katkı sunarken, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerimizin de ticaretini yapmaya gayret ediyoruz. Ürün ve hizmet alanında Türk iş dünyası, son teknoloji altyapısı ve uzman ekipleri ile dünyanın her noktasında çalışabilecek yapı ve esneklik kabiliyetine sahip olduğunu birçok projede kanıtladı. Bu durum bizim ülkece yeni projelerde en güçlü referansımız oluyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ülke vizyonumuzla birlikte, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Slovenya olmak üzere, ülkemiz iş insanının Avrupa ile yapacağı her türlü ürün ve hizmet ticaretinin en yakın destekçisi olacağız. Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak sadece üyelerimiz arasında değil, Slovenya özelinde yatırım ve iş yapmak isteyen bütün iş insanlarımızla çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

İki ülkenin iş insanlarını birleştirmek için etkinlikler ve yatırımcılar için çeşitli seminerler planlıyoruz. Bunun dışında Türkiye ve Slovenya arası turlar da düzenlemek istiyoruz. Ayrıca ihale ve yatırım olanakları duyurularını gereken kanallarda yapıp, iş fırsatlarını en doğru şekilde değerlendirme konusunda yol haritası çizmek ve bu yolda Slovenya ile birlikte yürümek de gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz arasında.

Yeni dönemde MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildiniz, aynı zamanda Tekstil Komitesi Başkanısınız. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?

Bundan sonraki süreçle alakalı şu anda 11 Eylül’de 26. Dönem Genel Kurulu yapıldı ve Mahmut Asmalı Genel Başkan olarak seçildi. Şu anda MÜSİAD’ın ortalama yaşına baktığımız zaman 45 yaş bandı var ve bu genç bir ekip olduğu anlamına geliyor. Bizim gibi genç ve dinamik arkadaşlar yönetime talip oldular ve şu anda görevlerinin başındalar. MÜSİAD bünyesinde bundan sonraki süreçte proje odaklı, tamamen aksiyon odaklı, en önemlisi de üyelerinin tamamına faydalı olabilecek projeler üreten bir yapı var, yeni bir yönetim kurulu var. Bundan sonraki süreçle alakalı daha aktif sektörde ve ülke gündeminde daha farklı noktalarda görev alacak ve bu görevlerde ses getirecek bir ekip var. Biz de Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Başkanı olarak da sektördeki liderliğimizi, sektör olarak üyelerimize aktaracaklarımızla görevimizi daha aktif bir şekilde ifa edeceğiz.

Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz FC Fantasy markasının kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları anlatır mısınız?

FC Fantasy, 20 yıllık deneyimi ve sektör içindeki konumu ile iç giyim alanında edindiği bilgi birikimi ve tecrübelerle 2012 yılında kuruldu. Kurulduğu yılda, firmamız üretim ve satış için 200 metrekarelik alana sahipken bir yıl sonra bin metrekarelik üretim ve satış sahasına geçiş yaptı. Şu anda ise, 2 bin 500 metrekarelik üretim sahamız ve 200 metrekarelik mağazamızda hızlı, dinamik, modaya uygun, müşterinin tercih ve ihtiyaçlarını belirleyen anlayışla sektörümüzde marka bilinirliğimizi ve şube sayımızı, yurtiçinde ve yurtdışında eş zamanlı olarak ve birbirini destekleyecek şekilde artırmak, gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizin temelinde yer alıyor.

Üretim ve ihracatınız hakkında bilgi verir misiniz?

FC Fantasy, iç giyim sektöründe yer alan pijama grubunda klasik ve homewear & casual olmak üzere 2 tarzda yaz ve kış sezonları için üretim yapıyor. Firmamız, genç ve zamana ayak uyduran mantık ve vizyonda olmasının avantajı ile 7 yıl içinde Suudi Arabistan, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Kuveyt, Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, Slovenya gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Tekstil sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektördeki belli başlı sorunlar nelerdir?

İçinde yer aldığımız iç giyim-pijama sektörü, diğer sektörler gibi teknolojik, ekonomik ve sosyolojik değişimlerden etkileniyor, hızlı moda anlayışıyla her sezonda yenilikçi ve inovatif tasarımlara ihtiyaç duyuyor. 20 yıl öncesine kadar, hem ülkemizde hem de yurtdışında pijama kültürü sadece yatarken giyilen ürünler olarak algılanmaktaydı. Oysa günümüzde bu anlayış tamamen değişti. İş, şehir stresi gibi etkilerle günlük yaşamını sürdüren ve yüz yüze görüşmelerden ziyade telefon veya sanal medya gibi mecralar üzerinden ilişkilerini yürüten insanlar, evine girdiği saatten itibaren rahat hissedebileceği kıyafetler olarak pijama ve kombinasyonlarını tercih ediyor. Bu değişim ile sektörümüzdeki tasarım anlayışı, kumaşından kesimine kadar büyük bir farklılık yaşadı. Bahsettiğimiz bu değişimi yaşadığımız şu günlerde insanlar, konforun yanı sıra estetiği de aynı üründe bulmak istiyorlar. Ev içinde olsa dahi, aile ortamında tasarım ve trend ürünlerin tercih edilmesi, sektörümüzün devrine ve modasına büyük ölçüde hız kazandırdı.

Online satışlara baktığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? E-ticaretin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Firmamız yurtiçi ve yurtdışı toptan gerçekleştirdiği satış dışında, sanal ortam alışverişlerin revaçta olduğu ve tercih edildiği günümüzde, teknolojik pazarlama trendini de uygulamaya geçirmek için, İngilizce Türkçe ve Ruşca seçeneği olan web sitesini e-ticaret sitesi olarak güncelliyor. Geliştirdiğimiz sitemizde online satış yapıyoruz, güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen bir yaklaşımla toptan ve perakende satışlar gerçekleştiriyoruz. Sosyal medyanın da tanıtım ve bilinirlik açısından önemli olduğu günümüzde, markamıza ait Pinterest, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google Plus sayfalarımız profesyonel sosyal medya pazarlama ve reklam firması tarafından hazırlanıyor ve raporlarla birlikte geri dönüşlerin sağlanacağı network ağımız kuruluyor.

FC Fantasy olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

FC Fantasy markası olarak vizyonumuz, kendimize özgü tasarımlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerimize yüksek kalitede ve benzersiz ürünler sunmak. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için de işine tutkuyla bağlı, genç, üretken ve yenilikçi ekibimizle heyecanımızı hiç kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizi daima yüksek tutarak, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ayrıca üstün kalite ve hizmet anlayışına sahip dünya çapında bir marka olarak vizyonumuzu gerçekleştirmek amacındayız. Hem güçlü ve cesur hem de modaya uygun pastel ve minimal dizayna sahip tasarımlarımızla kaliteli ürün çizgisine hitap eden yeni ve orijinal ürünlerle pazarda farklılık yaratmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Müşterinin kazanılmasından ziyade, müşteri bağlılığını oluşturmak, daha fazla emek ve zaman gerektiriyor.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı? Slovenya Avrupa’nın ticari ve ekonomik yasalarına tabi olan bir ülke olduğundan, Slovenya’yı Avrupa bölgesine girmek için pilot bölge olarak kullanabilirsiniz. Bu hem şirketinizin kurumsallığını ölçmenize hem de pazarı daha iyi tanımanıza olanak sağlayacak