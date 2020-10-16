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Yerli ve milli marka Rexoil dünya devleriyle yarışıyor

Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, Türkiye’de üretimini gerçekleştirdikleri Rexoil ve Apex markalı yeni nesil motor yağı ürünlerini dünyanın 5 kıtasında 60 farklı ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Shell, BP ve Exxon Mobil gibi devlerle yarışan Türkiye’nin yerli ve milli markası Rexoil, madeni yağlar ihracatında 3 yıldan bu yana ilk 5 marka arasında yer alıyor.

Ekim 2020 16.10.2020, 11:19
2004
Yerli ve milli marka Rexoil dünya devleriyle yarışıyor

Bu haber Ekovitrin Ekim sayısında!

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