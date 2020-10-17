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'Yenilikçi yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Yayla GmbH Genel Müdürü Ethem Çolakoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “Gerek yatırım gerekse yeni ürün noktasında Yayla olarak planlamalarımız dahilinde çalışmalarımıza ve yenilikçi yatırımlarımıza devam edeceğiz’ dedi.
Ekim 2020 17.10.2020, 11:54
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