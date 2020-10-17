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Suntat Alice Çay Türkiye pazarında iddialı

SUNTAT Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, “Avrupa’nın ödüllü çayı Suntat Alice Çay olarak Türkiye pazarına girdik. Alice Çay, Sri Lanka’da üretiliyor ve yüzde 100 orijinal Seylan çayı. ‘Memlekete götüreceğiniz en iyi hediye, Alice Çayı’ sloganımızla Türkiye pazarında iddialıyız” dedi.

Ekim 2020 17.10.2020, 11:45
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Suntat Alice Çay Türkiye pazarında iddialı

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