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Suntat Alice Çay Türkiye pazarında iddialı
SUNTAT Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, “Avrupa’nın ödüllü çayı Suntat Alice Çay olarak Türkiye pazarına girdik. Alice Çay, Sri Lanka’da üretiliyor ve yüzde 100 orijinal Seylan çayı. ‘Memlekete götüreceğiniz en iyi hediye, Alice Çayı’ sloganımızla Türkiye pazarında iddialıyız” dedi.
Ekim 2020 17.10.2020, 11:45
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|3
|9
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|9
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|9
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|0
|19. Sheffield United
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|4
|0
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|P
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|4
|10
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|5
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|5
|8
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|3
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|4
|7
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|5
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|5
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|5
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|2