banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Kilo Probleminin Nedeni Alerjileriniz ya da Nem Olabilir!
Kilo Probleminin Nedeni Alerjileriniz ya da Nem Olabilir!
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı

“Pandemide model üniversite olduk”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) döneminde yüz yüze ve online eğitimi birleştirerek, ‘harmanlaşmış modeli’ oluşturduk. İAÜ olarak pandemide model üniversite olduk” dedi.

Ekim 2020 15.10.2020, 16:07 15.10.2020, 17:09
2002
“Pandemide model üniversite olduk”

Bu haber Ekovitrin Ekim sayısında!

Ücretsiz olarak  okumak için TIKLAYINIZ...

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2