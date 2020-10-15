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“Geleceği parlak bir Ordu inşa ediyoruz'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Ekovitrin'in 250. sayısında kapak konuğu oldu. Güler Ordu'yu ve Ordu 'da planladıkları ve hayata geçirdikleri projeleri Ekovitrin okuyucuları için anlattı. Bu çok özel söyleşiyi dergimizin Ekim sayısında okuyabilirsiniz.
Ekim 2020 15.10.2020, 11:19 15.10.2020, 12:09
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- “Doğallığını koruyan kıyılarımız, gelişmeye açık deniz turizmi, yayla turizmi, trekking, yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi, su altı dalış turizmi, kano ve rafting gibi etkinliklere imkân sağlayacak unsurlarıyla Ordu, geleceği parlak şehirlerin başında yer alıyor. Düşünen, üreten ve yarışan bir şehir inşa ediyoruz.”
- “Çalışmalarımızın birinci unsuru üretim ve verimlilik üzerine oldu. Öncelikle zihniyetin değişmesi ve insanımızı kırsal kesimde hayvancılığa, et-süt üretimine, eko-turizme yönlendirmek ve teşvik etmek için projeler uygulamaya başladık. Çok süratli olarak 4 şirket kurduk. Nitelikli tarım için ORTAR, çağdaş turizm faaliyetleri için ORTUR, yazılım ve teknoloji için ORYAZ, enerji ve altyapı için OREN.”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile yaptığımız özel röportajı okumak için tıklayınız
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|0
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|4
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|5
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|5
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