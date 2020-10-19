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Dilek Halı, 40 ülkeye ihracat yapıyor

Gaziantep’in önemli markalarından Dilek Halı, dünyanın 40 ülkesine ihracat yapıyor. Dilek Halı, Türkiye piyasasında 1000 bayi ile hizmetlerine devam ediyor.

Ekim 2020 19.10.2020, 15:16
2004
Dilek Halı, 40 ülkeye ihracat yapıyor

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