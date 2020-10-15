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'Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık'
Türkiye İhracatçılar Meclisi Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin ihracatı 2020 yılının Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu. Aynı zamanda aylık bazda 2020 yılının en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 207 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 119 ülkeye ihracat artışı sağlandı. Bin 676 firma ise ilk defa ihracat gerçekleştirdi.
Ekim 2020 15.10.2020, 17:09
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