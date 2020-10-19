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Alternatif Lease’den yerli makine finansmanı
Alternatif Bank’ın iştiraklerinden Alternatif Lease, leasing sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yerli makine üreticilerinin müşterilerine Yerli Makine Finansmanı ile kaynak sunuyor.
Ekim 2020 19.10.2020, 11:32
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|4
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|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|7
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|7
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|4
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|4
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|5
|4
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|2
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|1
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|O
|P
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|5
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|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
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|5
|4
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|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
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|5
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|7. Chelsea
|5
|8
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|5
|7
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|4
|7
|10. Man City
|4
|7
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|5
|7
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|5
|7
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|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3