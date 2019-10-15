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Sağlık turizminde hedef: 20 milyar dolar!

Sağlık turizminde oldukça büyük potansiyele sahip olan Türkiye, bu alanda aldığı payı her geçen gün artırıyor. Türkiye’de sağlık turizmi alanında 2018 yılında 765 bin kişiye hizmet verilerek, toplam 7,3 milyar dolar gelir elde edildi. Sağlık turizminde 2023 yılında 20 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. EKOVİTRİN, hazırladığı ‘Sağlık Turizmi’ dosyasıyla sektörün büyüklüğünü analiz ediyor.

Sağlık turizminde hedef: 20 milyar dolar!

Sağlık turizminde oldukça büyük potansiyele sahip olan Türkiye, bu alanda aldığı payı her geçen gün artırıyor. Türkiye’de sağlık turizmi alanında 2018 yılında 765 bin kişiye hizmet verilerek, toplam 7,3 milyar dolar gelir elde edildi. Sağlık turizminde 2023 yılında 20 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. EKOVİTRİN, hazırladığı ‘Sağlık Turizmi’ dosyasıyla sektörün büyüklüğünü analiz ediyor.

15 Ekim 2019 Salı 12:30
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Sağlık turizminde hedef: 20 milyar dolar!

  • Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği kurucularından ve İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran, tamamlayıcı bir unsur olarak sağlık otellerinin kurulması gerektiğini söyledi.
  • GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ‘Bursa’da Sağlık Turizmi’ konulu yuvarlak masa toplantısında, Bursa’nın sağlık turizmi ve termal turizm içindeki payı, potansiyeli ve gelecekte daha iyi seviyelere gelmesi için yapılması gerekenler tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
  • İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DentAydın), ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ alan ilk vakıf üniversitesi diş hastanesi oldu. Türk yükseköğretimini 6 bini aşan uluslararası öğrencisiyle dünyaya tanıtan İstanbul Aydın Üniversitesi, Dentaydın ile Sağlık Turizmi Yetki belgesi alarak Türk Diş Hekimliği hizmetlerini dünyaya duyurmaya devam ediyor.
  • Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Vahit Kapıcıoğlu, yılda ortalama 100 bin yabancı hastaya hizmet verdiklerini söyleyerek, “Dönemsel değişiklikler göz önüne alındığında aylık ortalama 8 ila 10 bin arasında yabancı hastayı tedavi ediyoruz” dedi.
  • MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan, “MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi bünyesinde bulundurduğu Medical Park ve Liv Hospital hastaneleriyle Türkiye genelinde 17 ilde 31 hastaneyle hizmet veriyor ve dünyanın dört bir yanından hasta kabul ediyoruz” dedi.
  • DentGroup Yönetim Kurulu Başkanı Efe Çelebi, “Dünyanın neredeyse her ülkesinden hastalarımıza hizmet veriyoruz. Uzakdoğu ve Avustralya gibi ülkemize oldukça uzak yerlerden dahi diş tedavisi için kliniğimizi tercih eden hastalarımız oluyor” dedi.
  • Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney, “Türkiye’nin 2023 yılında hedeflediği 2 milyon yabancı hasta sayısına paralel olarak, kurum olarak biz de, her yıl yabancı hasta sayımızı en az yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıyoruz” dedi.
  • Erdem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Külünk, “Hem ülkemizdeki, hem de yurtdışından gelen tüm hastalarımıza üst düzeyde, ileri teknolojik altyapı ve uzmanlık ile mümkün olan en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunuyoruz” dedi.

Sağlık Turizmi dosyası tüm detaylarıyla Ekovitrin Ekim sayısında! Konu içerikleri için tıklayınız...

Son Güncelleme: 15.10.2019 12:58
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