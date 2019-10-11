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"Otomobillerde sigara yasağı hassasiyetle takip edilmeli"

Otomobillerde uygulanmaya başlanan sigara yasağını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yerinde ve çok önemli bir karar. Bu karar aynı zamanda sigara ile savaşımızda bizler açısından da önemli bir kazanım” dedi.

"Otomobillerde sigara yasağı hassasiyetle takip edilmeli"

Otomobillerde uygulanmaya başlanan sigara yasağını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yerinde ve çok önemli bir karar. Bu karar aynı zamanda sigara ile savaşımızda bizler açısından da önemli bir kazanım” dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 17:13
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"Otomobillerde sigara yasağı hassasiyetle takip edilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD seyahati öncesinde gündeme getirdiği ve hızla uygulanmaya başlanan “otomobillerde sigara içme yasağı” düzenlemesini değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yerinde ve çok önemli bir karar. Bu karar aynı zamanda sigara ile savaşımızda bizler açısından da önemli bir kazanım. Ancak bunun dikkat ve titizlikle takip edilmesi ve sürdürülebilir olması gerek. Topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

“TOPYEKÛN SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Kapalı bir ortamda içilen bir tek sigaranın zehrinin, o ortama boya yapılsa dahi 10 yıldan önce ortamdan atılamadığını kaydeden Aydın, “Otomobillerde de aynı durum geçerli. Dolayısıyla bu son derece isabetli ve yerinde alınmış bir karar. Bu kararın uygulanmasında ısrarcı ve takipçi olmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumun bu konudaki bilincini artırabiliriz. Öyle umuyorum ki yakın gelecekte gerek otomobil sürücüleri olsun, gerek yanlarındaki yolcular olsun, bu konuda hassas ve bilinçli davranmaya başlayacaklar. Bu noktada basına, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor. Zira bu konuda topyekûn bir seferberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“NARGİLE VE E-SİGARAYA DİKKAT”

Sigara konusundaki hassasiyetin nargile ve e-sigara gibi ürünler için de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, “Nargile ve e-sigara, bünyelerinde bulundurdukları kimyasallar nedeniyle tütün ve tütün mamullerinden çok daha büyük zararlara sebebiyet veriyor. Kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor ve özellikle nargile konusunda, olaya bir entelektüel hava katılmaya çalışılıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerin bu noktada da hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“FAHRİ SİGARA DENETÇİLİĞİ MEMNUNİYET VERİCİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalara da değinen Aydın, “Bu uygulamayı ilk olarak iki yıl önce Türkiye Sigarayla Savaş Derneği gündeme getirmişti. Tıpkı fahri trafik müfettişleri gibi çalışacak, ceza kesme yetkisine de sahip olan fahri sigara müfettişleriyle sigara yasağının delinmesinin önüne geçmek mümkün. Bu açıdan devletimizin de bize destek vermesi, önerimize sahip çıkması son derece sevindirici. Bir an önce yasal zemininin hazırlanarak uygulamaya geçmesi, sigarayla savaşta büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. Aydın ayrıca, Bakan Koca’nın e-sigara açıklamasıyla ilgili olarak da “E-sigara aslında Türkiye’de birçok ülkeden önce yasaklandı. Ancak hem yasağın kapsamı yeterli olmadı, hem de denetim konusunda sıkıntılar yaşandı. Bilindiği üzere kısa bir süre önce bazı ülkelerde e-sigaradan kaynaklanan ani ölümler de yaşandı. Kapsamı daha da genişletilip sıkı bir denetim süreci yürütülürse başarılı olmamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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