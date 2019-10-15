Avukat Mazlum Şen, 'anahtar pasaport'u anlattı...

25 yıllık tecrübesiyle vatandaşlık ve göçmen hukuku konularında hizmet veren Sen International, Kuzey Amerika, Karayip Adaları ve Avrupa ülkeleri arasından danışanlarına en uygun göçmenlik ve vatandaşlık programını, bilgi gizliliği çerçevesinde değerlendiriyor ve statü edinmelerinde yardımcı oluyor. Sen International Başkanı Av. Mazlum Şen, göçmenlik ve vatandaşlık hukuku konusunda Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Sen International olarak verdiğiniz hizmetler ve sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?

Kurucusu olduğum Sen International, 25 yıldır kendi alanında Türkiye'nin lider hukuk firması. İstanbul Barosu ve Kanada Göçmenlik Danışmanları Cemiyeti üyesiyim. Göçmenlik ve vatandaşlık konusundaki tecrübemiz ile yurtdışında yaşamak isteyen birey ve ailelerin yurtdışında yaşam kurmalarına, statü edinmelerine profesyonel olarak hizmet veriyoruz. Kuzey Amerika, Karayip Adaları ve Avrupa ülkeleri arasından danışanlarımıza en uygun göçmenlik ve vatandaşlık programını bilgi gizliliği çerçevesinde değerlendiriyor ve statü edinmelerinde yardımcı oluyoruz.

“ANAHTAR PASAPORT, 125 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT HAKKI TANIYOR”

Türkiye’den daha çok hangi ülkelere talep gösteriliyor?

Danışanlarımızın çocuklarının eğitimine ilişkin gelecek planları, profesyonel hayatındaki deneyimleri ve yatırım yapabilecekleri tutara göre tercih ettikleri ülkeler değişiyor. Gerek ücretsiz ve kaliteli eğitim sistemi sunması, gerek sosyal devlet oluşu Kanada’yı diğer ülkelere göre öne çıkarıyor. Bununla birlikte, yeni iş kurma fırsatlarında sağladığı kalıcı oturum izni (göçmenlik) ile Kanada Start-up vize; yatırımın karşılığının vatandaşlığa giden göçmenlik ve şirket hissedarlığı olarak hızlıca geri alınması yönünde avantaj sunuyor.

Danışanlarımızın ikinci tercihi, yaptıkları devlet tahvili veya gayrimenkul yatırımı ile oturum izni veya direkt vatandaşlık edinimi olarak değişiyor. Burada ne kadarlık bir yatırım yapılacağı, ne kadar zamanda pasaporta ulaşma isteği belirleyici oluyor. Genelde, Avrupa ülkeleri arasından maliyet ve statü edinme süresine bağlı olarak Malta, Bulgaristan direkt vatandaşlık statüsünü tanırken, Portekiz ve diğerleri oturum izni ile sürece başlıyor. Daha detaylı bilgi almak isteyen okurlar www.sen-international.com adresimizden maliyet-süre karşılaştırmalarına bakabilirler.

Bizim Anahtar Pasaport diye tanımladığımız, hızlı ve direkt pasaport edinimi ise, İngiliz Eski Ekonomik Topluluğu’na bağlı Karayip Adaları’ndan sağlanabiliyor. Antigua&Barbuda, St. Lucia, St.Kitts&Nevis, Grenada, Dominika, dünya genelinde İngiltere dahil ortalama 125 ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanıması ile iş insanlarının tercihi oluyor.