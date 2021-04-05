Bu mezra 8 yıldır karanlık

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Bilgen Mahallesi Bitkili mezrasındaki vatandaşlar, iddiaya göre 8 yıldır elektriksiz yaşıyor. Yaklaşık 8 yıl önce yararlandıkları özel bir trafodaki elektriğin kaçak kullanım nedeniyle Dicle EDAŞ (DEDAŞ) tarafından kesilmesi üzerine karanlığa gömülen mezraya şirket tarafından bir daha enerji verilmedi. Yıllar içinde mezraya elektrik götüren yüksek gerilim hatları da koptu. Devrilen direkler ise toprağa gömüldü.

Teknolojiden mahrum yaşıyorlar

Mezra sakinlerinin elektriğin yeniden verilmesi için yaptığı bütün girişimler ise sonuçsuz kaldı. Gece saatlerinde zifiri karanlığa gömülen mezrada yemekler mum ışığında yenirken, öğrenciler de derslerini mum ışığında yapmaya çalışıyor. Elektrik olmadığı için teknolojiden faydalanamayan kadınlar, elbiseleri ve bulaşıkları ise kuyulardan temin ettikleri su ile yıkıyor. Cep telefonları ise komşu kırsal mahallelerdeki evlerde şarj ediliyor.

Yıllardır elektrik enerjisi için yetkililere başvuruda bulunduklarını fakat olumlu bir netice alamadıklarını öne süren mezra sakinlerinden Müslüm Kıyak, “DEDAŞ bizi 8 yıldır cezalandırdı. Suyun geldiği günden beri elektriğimiz kesildi. Şu an elektriksiz bir şekilde yaşıyoruz" dedi. Çocukların mum ışığında ders çalıştığını söyleyen Kıyak, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Mezra sakinlerinden İbrahim Ateş de 8 yıldır elektrik enerjisi olmadan yaşam mücadelesi verdiklerini defalarca başvuru yapmalarına rağmen herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi.

Öte yandan mezrada taban suyunun yükselmesi nedeniyle tarım arazileri zarar gören ve yüzlerce meyve ağacı kuruyan vatandaşlar, yetkililerin duruma el atmasını istedi. Kendi imkanları ile bir tahliye kanalı oluşturan köylüler, taban suyunun önünü kesemediklerini söyledi.